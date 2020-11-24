الثني يصدر تعليماته ببحث أولوية المشاريع المستهدف تنفيذها بقطاع الكهرباء

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين، تعليماته بالتنسيق بين الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ولجنة تقييم محطات الكهرباء التي منح الإذن بالتعاقد بشأنها.

وجاءت تعليمات الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة محمد الاشهب، وعدد من المسؤولين في الهيئة، وأكد الثني على ضرورة العمل الجماعي من أجل الرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا