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فرنسا: لا بد أن تساهم دول جوار ليبيا بفاعلية في “الحوار الداخلي”

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشادت سفارة فرنسا في المملكة المغربية بالحوار الداخلي الليبي والداعمة لجهود الأمم المتحدة، وذلك تعليقا على المشاورات الجارية بين النواب الليبيين في طنجة.

وقالت السفارة الفرنسية بالرباط في بيان لها: “تؤكد فرنسا باستمرار على ضرورة أن تكون البلدان المجاورة لليبيا أطرافاً فاعلة على نحو كامل في الحوار الداخلي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأشار البيان إلى أن “جهود هذه الدول تساهم في استمرار حوار داخلي ليبي شامل، وفي التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي وقعته الأطراف الليبية، وينص على مغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية”.

وانطلقت أولى الجلسات التشاورية لأعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء في مدينة طنجة، في خطوة تهدف إلى توحيد المجلس وإنهاء حالة الانقسام.

وأشادت الأمم المتحدة مجددا بالدور المغربي في الملف الليبي، وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، تشجيعها للاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي الذي تستضيفه المملكة المغربية.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ايران والصين وبعض الدول المنشقة عن الاتحاد الاوروبي يرفضون تماما التدخل الفرنسي في الشءون الليبية وعلاقاتها مع الدول الاخرى –
    وأوضح احد المراقبين من العار والعيب ان يعقد اي اجتماع مجلس نواب لدولة خارج حدود الدولة –
    الا اذا كان مجلس نواب مزور ويرفضه الشعب ولا يمثل ولا يخدم مصلحة الدولة .
    وأوضح كذلك احد المراقبين ان فرنسا تضن نفسها تقود الأوروبين واوكرانيا تقصف بصواريخ الروس –
    وان فرنسا ترعى مصالحها على حساب دول الاتحاد الاوروبي وتعطل اعمال بعض الدول منها ألمانيا وتورطهم في حرب مع الأتراك – وتناول فرنسا تبرءة جراءمهم ضد الاتحاد الاوروبي ودوّل اخرى – وخاصة بعد الاستهزاء من الأديان والكتب المقدسة . والتلوث البيءي والإشعاعي الذي قضى على معظم الحياة البحرية في البحر المتوسط .

    رد

  • حقاءق ر عن التدخلات الخارجية – والدولة المبنية بالأوراق .:
    24 نوفمبر، 2020 الساعة 7:25 م
    ايران والصين وبعض الدول المنشقة ع الاتحاد الاوروبي يرفضون تماما التدخل الفرنسي في الشءون الليبية وعلاقاتها مع الدول الاخرى –
    وأوضح احد المراقبين من العار والعيب ان يعقد اي اجتماع مجلس نواب لدولة خارج حدود الدولة –
    الا اذا كان مجلس نواب مزور ويرفضه الشعب ولا يمثل ولا يخدم مصلحة الدولة .
    وأوضح كذلك احد المراقبين ان فرنسا تضن نفسها تقود الأوروبين واوكرانيا تقصف بصواريخ الروس –
    وان فرنسا ترعى مصالحها على حساب دول الاتحاد الاوروبي وتعطل اعمال بعض الدول منها ألمانيا وتورطهم في حرب مع الأتراك – وتحاول فرنسا تبرءة جراءمهم ضد الاتحاد الاوروبي ودوّل اخرى – وخاصة بعد الاستهزاء من الأديان والكتب المقدسة .الذي اثار حرب بعض الكناءس الأوروبية عن حماية المعتقدات السماوية .
    والتلوث البيءي والإشعاعي الذي سببته فرنسا والدي قضى على معظم الحياة البحرية على نطاق ألفين كيلو متر في شواطيء البحر المتوسط .

    رد