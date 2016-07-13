مصلحة الجوازات والجنسية تنبه المواطنين التأكد من كتابة الاسم باللغة الإنجليزية عند التقدم للحصول على الجواز

أخبار ليبيا24- خاص

نبه مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون العرب والأجانب في المنطقة الشرقية عقيد مفتاح مقيل المواطنين عند التقدم للحصول على جواز السفر الإلكتروني التأكد من كتابة الاسم باللغة الإنجليزية.

ودعا مقيل المواطنين إلى مطالبة مُدخل البيانات التأكد من الاسم باللغة الإنجليزية قبل التصوير، موضحا أن مُدخل البيانات يستطيع تعديل الاسم ونظرا لأهمية الاسم باللغة الإنجليزية في الشهادات الجامعية والتأشيرات الأجنبية يجب التأكد.

وأشار مساعد رئيس المصلحة إلى أنه إذا طُبع الجواز ويوجد فيه خطأ في الاسم بالإنجليزية يضطر المواطن لاستخراج جواز آخر ويعتبر الجواز الأول تالف.

وذكر مقيل أنه عند تقدمه للحصول على جواز بديل يطلب منه دفع رسوم قيمة الجواز التالف 100 دينار بموجب وصل مالي م / ح / 5 صادر من قبل وزارة الخزانة.

ولفت مساعد رئيس مصلحة والجوازات والجنسية إلى أن الاسم باللغة العربية لن يستطيع مُدخل البيانات تعديل أي حرف فيه، وإذا كان يوجد تعديل في الاسم يجب أن يكون عن طريق السجل المدني قبل التصوير

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