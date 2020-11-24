لجنة مكلفة من رئيس حرس المنشآت النفطية تتفقد فرع الجهاز بالجنوب الغربي والمواقع التابعة له

أجرت اللجنة المكلفة من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، زيارة تفقدية إلى مقر فرع الجهاز بالجنوب الغربي والمواقع النفطية التابع له، إضافة تفقد عدد من السرايا والوحدات التابعة للفرع، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 15 إلى الجمعة 20 نوفمبر الجاري.

وقال جهاز حرس المنشآت النفطية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الزيارة استهدفت الاطلاع على سير العمل ومدى جاهزية الوحدات والسرايا التابعة للجهاز في تنفيذ الواجبات المكلفة بها وكذلك للاطلاع على احتياجاتهم ومدى جاهزيتهم.

المواقع التي زارتها اللجنة

وأوضح الجهاز أن اللجنة زارت مقر فرع الجهاز بمدينة الزنتان والتقت بآمر الفرع ومقر وحدة الحماية بالجويبية، وكذلك زيارة حقل سيناون النفطي ونقطة الشعواء ومقر سرية درج ووحدة الحماية بالمحطة رقم 5 لشركة «إيني» والتقت بآمر وحدة الحماية للمحطة وحقل الوفاء وتفقدت به جميع البوابات بالحقل والتي عددها 3 بوابات يتم حمايتها وتأمينها من قبل سرايا جهاز حرس المنشآت النفطية كما التقت اللجنة مع مدير عام حقل الوفاء الذي أشاد بدور أفراد جهاز حرس منشآت في حماية وتأمين الحقل.

كما زارت اللجنة حقل الحمادة النفطي، حيث التقت مدير الحقل الذي أشاد بجهود جهاز حرس المنشآت النفطية في حفظ الأمن وحماية الموقع ومساهمة أفراده في مساعدة العاملين بالحقل كما التقت اللجنة بعناصر الجهاز وتفقدت المقرات التابعة له بالحقل والموقع رقم 19 والحفارة التابعة إلى شركة «ريبسون» بوابة وصمام حسي التابع لشركة «ايني» والمغذي لمجمع مليتة الصناعي الذي يبعد عن حقل الحمادة مسافة 130كم. كما تفقدت اللجنة أيضا الحقل «Nc5» التابع لشركة الخليج العربي للنفط والتقت مشرف الحقل، الذي عبر عن شكره وامتنناه لأفراد الجهاز القائمين على حماية وتأمين الموقع.

وأضاف جهاز حرس المنشآت النفطية أنه بعد جولة قامت بها اللجنة بالموقع وزيارة البوابتين العاملتين بالحقل اطلعت خلاله على مقر إقامة عناصر الحماية والحقل NC4 وهو حقل في طور الإنشاء والتجهيز تابع لشركة الخليج ويتم حمايته وتأمينه من العبث والتخريب وكذلك تأمين الطرق المؤدية له بدوريات متواصلة تابعة إلى جهاز حرس المنشآت النفطية، واختتمت اللجنة مهمتها بزيارة مقر وحدة الحماية بالرياينة وصمام خط شركة «ايني».

صعوبات الرحلة

وقال جهاز حرس المنشآت النفطية إن اللجنة عادت إلى مدينة طرابلس فجر يوم الجمعة الماضي بعد تفقد المقرات السابقة الذكر وتقييم أوضاعها والاطلاع على احتياجاتهم وتقييم مدى جهازيتهم في تنفيذ وتأدية المهام على أكمل وجه وفق الخطة المعدة لهم في تامين وحماية قوت ومقدرات الشعب الليبي والتي كلف جهاز حرس المنشآت النفطية لتنفيذ هذا الواجب الوطني.

وأوضح الجهاز أن أعضاء اللجنة قطعوا مسافة تقدر بـ 1500كم في طرق مختلفة من طرق معبدة وطرق صحراوية واجهوا خلالها صعوبات نتيجة الكثبان الرملية الكثيفة والتي أعاقت حركتهم في بعض الأحيان وكذلك مرو ببعض الطرق الجبلية الوعرة التي أثرت على إطارات السيارات.

كما واجهت اللجنة في رحلتها صعوبات أخرى تتعلق بالآليات والإطارات ونقص التجهيزات من ناحيه أجهزة الاتصالات اللاسلكية بالمدى القصير والطويل وأجهزه الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية نتيجة فقدان الاتصال في بعض المناطق النائية التي لا تتواجد فيها محطات الاتصالات للشبكات الهاتف المحمول المحلية.

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