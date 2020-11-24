«الثني» يأمر بسرعة صيانة المدينة الرياضية ببنغازي لاستئناف مختلف الأنشطة

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لبحث آلية توفير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الرياضة في مدينة بنغازي.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، ورئيس نادي التحدي سمير حمزة، ورئيس نادي الهلال نادر بوشناف، ورئيس نادي الأهلي خالد السعيطي، ونائب رئيس نادي النصر يوسف جميل.

وأكد «الثني»، حسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الرياضة بمدينة بنغازي.

وأصدر تعليماته بضرورة الإسراع في صيانة المدينة الرياضية لتمكين الشباب من ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم، واستئناف مختلف الأنشطة.