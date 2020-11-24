«الثني» يأمر بسرعة صيانة المدينة الرياضية ببنغازي لاستئناف مختلف الأنشطة

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لبحث آلية توفير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الرياضة في مدينة بنغازي.
وشارك في الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، ورئيس نادي التحدي سمير حمزة، ورئيس نادي الهلال نادر بوشناف، ورئيس نادي الأهلي خالد السعيطي، ونائب رئيس نادي النصر يوسف جميل.
وأكد «الثني»، حسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الرياضة بمدينة بنغازي.
وأصدر تعليماته بضرورة الإسراع في صيانة المدينة الرياضية لتمكين الشباب من ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم، واستئناف مختلف الأنشطة.
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