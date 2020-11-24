بوريطة: اجتماع طنجة يهدف لتوحيد مجلس النواب الليبي دون تأثيرات خارجية

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن “الرباط” لم ولن تدخر جهدا لمؤازرة الليبيين، والوقوف جنبا إلى جنب معهم، عبر تهيئة الظروف المناسبة لتقريب وجهات نظرهم بكل حرية واستقلالية، ودون تأثيرات خارجية، بهدف توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل كافة أعضائه.

وأضاف بوريطة في كلمته بالاجتماع التشاوري لعدد من النواب في مدينة طنجة المغربية: “وفق رؤية جلالة الملك فإن إيمان المملكة المغربية قوي وقناعتها راسخة بأن تعميق التشاور والحوار الليبي الليبي هو الطريق الأنجع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، والسبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية والتصدي للظواهر السلبية التي رافقت علاج أزمة ليبيا”.

وانطلقت أولى الجلسات التشاورية لأعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء في مدينة طنجة، في خطوة تهدف إلى توحيد المجلس وإنهاء حالة الانقسام.

وأشادت الأمم المتحدة مجددا بالدور المغربي في الملف الليبي، وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، تشجيعها للاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي الذي تستضيفه المملكة المغربية.