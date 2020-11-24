شركة تركية تقدم دراسة جدوى لمشروع تدوير القمامة إلى بلدية مصراتة

قدمت شركة تركية دراسة جدوى لمشروع خاصة بإعادة تدوير القمامة والمخلفات إلى المسؤولين في بلدية مصراتة، وذلك خلال اجتماع ضم ممثلين عن الشركة وعميد وأعضاء المجلس البلدي، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، ومدير الشركة العامة للنظافة والخدمات العامة.

وقالت بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي مع ممثلي شركة «بارتنر تكنيك» التركية المتخصصة في مجالات الصناعة وتدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، جرى خلاله مناقشة العرض المقدم من الشركة للتخلص من مخلفات القمامة اليومية، وتدويرها، واستعمالها في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضافت بلدية مصراتة أن ممثلي الشركة التركية أعطوا «تفاصيل دراسة جدوى إقامة المشروع، بما يتماشى مع وضع المخلفات داخل البلدية، إضافة إلى مناقشة تحديد موقع المشروع». مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات الصديقة للبيئة، ولا ينتج أية مخلفات ذات أضرار.

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