بوريطة: الحوار الليبي الليبي هو الأساس لحل الأزمة

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء، إن هدف المملكة المغربية وهدف الليبيين هو إنهاء الانقسام والتوصل لتسوية نهائية للأزمة الليبية .

وأكد بوريطة في كلمته خلال الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب في طنجة بالمغرب، أن اجتماع نحو 120 نائبا يمثلون مختلف مناطق ليبيا يشكل سابقة تاريخية لتوجهات مجلس النواب، لافتا إلى أن الليبيين والمجتمع الدولي يترقبون ما ستؤول إليه مشاورات أعضاء مجلس النواب الليبي.

وشدد بوريطة على أن الحوار الليبي الليبي هو الأساس لحل الأزمة، مؤكدا أن بلاده تؤمن أن الحل سيكون ليبيا.

وأوضح بوريطة أن اتفاق الصخيرات هو الاتفاق المرجعي للحل السياسي الليبي، مؤكدا أنهم مقتنعون بإمكانية تعديله طبقا لتطورات المشهد السياسي الحالي.

وطالب بوريطة بتحديد موعد جلسة لمجلس النواب في ليبيا وتوحيد المناصب السيادية وفقا لاتفاق الصخيرات.

وأكد بوريطة أن التدخلات الأجنبية عمقت الأزمة الليبية ووسعت الهوة بين الفرقاء، معربا عن أمله في أن ينتهي الاجتماع التشاوري بتهيئة مجلس النواب الليبي ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المقبلة.

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