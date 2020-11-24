تدخل عسكري لإيقاف اشتباكات مسلحة في سبها

أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي بمنطقة سبها العسكرية، المهدي الشهيبي، في اتصال هاتفي مع قناة “218”، بأن الأوامر العسكرية صدرت بتدخل قوات الجيش الوطني خلال الساعات القادمة؛ لإيقاف الاشتباكات المسلحة المستمرة في حي الفاتح بمنطقة المهدية في سبها.

وطالب الشهيبي كافة سكان الحي بضرورة التعاون مع الجيش الوطني لتنفيذ المهام المكلف بها في حفظ الأمن وحماية المدنيين.

وأدت الاشتباكات في المهدية خلال يومين إلى وقوع قتيلين وجرح أكثر من 3، وتضرر عدد من المنازل الواقعة في منطقة الاشتباكات.

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