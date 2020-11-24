ليبيا الان

تدخل عسكري لإيقاف اشتباكات مسلحة في سبها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي بمنطقة سبها العسكرية، المهدي الشهيبي، في اتصال هاتفي مع قناة “218”، بأن الأوامر العسكرية صدرت بتدخل قوات الجيش الوطني خلال الساعات القادمة؛ لإيقاف الاشتباكات المسلحة المستمرة في حي الفاتح بمنطقة المهدية في سبها.

وطالب الشهيبي كافة سكان الحي بضرورة التعاون مع الجيش الوطني لتنفيذ المهام المكلف بها في حفظ الأمن وحماية المدنيين.

وأدت الاشتباكات في المهدية خلال يومين إلى وقوع قتيلين وجرح أكثر من 3، وتضرر عدد من المنازل الواقعة في منطقة الاشتباكات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك