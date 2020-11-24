الرئاسي يخصص 50 مليون دينار لمفوضية الانتخابات لتنفيذ انتخابات ديسمبر

أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قرارا بتخصيص خمسين مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات.

وجاء في القرار رقم ثمانيمئة وواحد وخمسين، أن مبلغ الخمسين مليون دينار سيخصم من الباب الخامس المخصص لنفقات الطوارئ، ودعت المادة الثانية من قرار الرئاسي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للالتزام بصرف المبلغ في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين المقرر إجراؤهما في ديسمبر من العام القادم، وبأحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات المنظمة لعمليات التعاقد والشراء.

كما طالب الرئاسي في قراره المفوضية العليا للانتخابات بعدم استخدام المبلغ في أغراض أخرى، والالتزام بتقديم تقرير المصروفات الفعلية لوزارة المالية.

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