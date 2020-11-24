“بلدي مصراتة”: شركة تركية تقدم عرضا لإنتاج الكهرباء من القمامة

طمعت شركة تركية في الاستحواذ على ملف تدوير القمامة واستعمالها في مصراتة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس البلدي في مصراتة إن عميد البلدية عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي شركة “بارتنر تكنيك” التركية، التي تختص في مجالات الصناعة، وتدوير المخلفات، وإنتاج الطاقة.

وأضاف المكتب، في إيجاز له، أن “الاجتماع شهد مناقشة العرض المقدم من الشركة التركية للتخلص من مخلفات القمامة اليومية، وتدويرها، واستعمالها في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية” على حد زعمه.

وبحسب المكتب الإعلامي “أعطت الشركة تفاصيل دراسة جدوى إقامة المشروع، بما يتماشى مع وضع المخلفات داخل البلدية، إضافة إلى مناقشة تحديد موقع المشروع”، مدعيا أن هذا المشروع يعد من المشروعات الصديقة للبيئة، ولا ينتج أية مخلفات ذات أضرار.

ولم يوضح المكتب الإعلامي لأهالي بلدية مصراتة في إيجازه، تكاليف المشروع الذي تقدمت به الشركة التركية.