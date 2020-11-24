عقيلة صالح يصل موسكو ويلتقي وزير الخارجية الروسي

وصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية «بناءً على دعوةٍ من السلطات الروسية»، بحسب الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وقال بليحق في تصريح صحفي إن المستشار عقيلة صالح استهل زيارته للعاصمة الروسية موسكو بلقاء وزير الخارجية، سيرغي لافروف.

وأوضح بليحق أن الزيارة تأتي «لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودور المجتمع الدولي والسلطات الروسية في إنهاء الأزمة في ليبيا».

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