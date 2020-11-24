صنع لله والليبية للاستثمار يبحثان اتفاقية استكشاف بحوض غدامس

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع لله، مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، والمدير التنفيذي لشركة ميدكو، اتفاقية مشروع الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لمنطقة العقد 47 بحوض غدامس.

وتضمن الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول، على مدار ثلاث أيام متواصلة، عددا من المواضيع التي أحيلت من قبل لجنة إدارة الملاك خلال اجتماعها المنعقد في سبتمبر الماضي، والمتمثلة في إمكانية تنفيذ خطة المشاريع المتعثرة، حيث خلص الاجتماع إلى الاتفاق على الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع وحل كافة العراقيل التي تواجه سير عمل المشروع.

من جانبه أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود على حرص المؤسسة على تطوير المشروع ووضعه على الإنتاج بالسرعة الممكنة لزيادة الإيرادات الوطنية.

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