بعد تفتيش “إيريني” سفينة تركية..الاتحاد الأوروبي يتهم أنقرة بخرق حظر السلاح إلى ليبيا

قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنه يحمل تركيا مسؤولية جميع التوترات التي اندلعت في المنطقة نتيجة سياسات أنقرة المتهورة.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان تعليقًا على واقعة تفتيش عملية إريني سفينة الشحن التركية التي كانت في طريقها إلى ليبيا، أنه يعتقد أن السفينة التركية كانت تخرق حظر السلاح الأممي على ليبيا، مؤكدا قوات إيريني كان لديها أسباب معقولة للاشتباه بالسفينة التركية.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد قال في وقت سابق، إن عملية إيرني الأوروبية في المتوسط ولدت مشلولة منذ بدايتها ولا تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي، بحسب تعبيره.

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