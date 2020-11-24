المهدي الشهيبي: خلال ساعات الجيش سيفض الاشتباكات المسلحة بمنطقة المهدية في سبها

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بمنطقة سبها العسكرية، المهدي الشهيبي، أن قوات الجيش الوطني الليبي ستتدخل لإيقاف الاشتباكات المسلحة المستمرة في حي الفاتح بمنطقة المهدية في سبها.

وقال «الشهيبي»، في تصريحات متلفزة نقلتها قناة «218»، أن القيادة العامة للجيش أصدرت أوامر عسكرية بتدخل قوات الجيش في سبها خلال الساعات القادمة.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بمنطقة سبها العسكرية، أن مهمة القوات العسكرية هي إيقاف الاشتباكات المسلحة المستمرة في حي الفاتح بمنطقة المهدية في سبها.

وأدت الاشتباكات المسلحة في منطقة المهدية بمدينة سبها خلال يومين إلى وقوع قتيلين وجرح أكثر من 3، وتضرر عدد من المنازل الواقعة في منطقة الاشتباكات.