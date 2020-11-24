أوفتشا يبحث مع وزير عمل الوفاق عودة الشركات الألمانية إلى ليبيا

بحث السفير الألماني لدي ليبيا، أوليفر أوفتشا، خلال زيارته للمركز الليبي الكوري مع وزير العمل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، المهدي الأمين، سبل التعاون المشترك في مجال التدريب المهني و الحرفي.

وقالت السفارة الألمانية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الجانبين تناولا البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” بالتعاون مع وزارة العمل.

وأضافت السفارة أن أوفتشا أكد على أهمية استقرار الوضع العام لإمكانية عودة الشركات الألمانية إلى ليبيا.

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