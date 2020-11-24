“مالية الوفاق”: “الجمارك” غير ملتزمة بقيود المصرف المركزي الخاصة بالاستيراد

أكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق عدم التزام “مصلحة الجمارك” التابعة لها، بقيود الدفع المعمول بها بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس وغيره من المصارف، بشأن استيراد السلع والبضائع.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج أن وزارة قالت في بيان لها إن “مصلحة الجمارك تؤكد إرساء قواعد إنفاذ القانون لضمان تحقيق الأمن القومي وحماية الاقتصاد الوطني المناط بالمصلحة بموجب التشريعات النافذة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” على حد زعمها.

وادعت مالية الوفاق في بيانها أن “مصلحة الجمارك وحدة إدارية تسهم في إنجاح رؤية الحكومة لحماية مصالح الوطن والمواطن وضمان استقرار المستوى العام للأسعار، خصوصا في ظل ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة”.

وقصر البيان التزام مصلحة الجمارك بالوفاق على تنفيذ رؤية المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج على السماح باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بقيود الدفع المعمول بها بمصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف.

وكشفت “مالية الوفاق” عن تلقيها كتابا من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء رقم 1/2159، يقضي بالالتزام برؤيته في هذا الشأن.

وبحسب “مالية الوفاق” فإن مصلحة الجمارك دعت مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بضرورة تفعيل آليات الدفع المصرفية المختلفة من باب تفعيل إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، التي هي أحد محاور الإصلاحات الاقتصادية المقرة منذ أكتوبر 2018، على حد زعمها.