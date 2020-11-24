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الرئيس النيجيري: عدم استقرار ليبيا منذ وفاة الزعيم معمر القذافي يؤثر علينا جميعًا في منطقة الساحل

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم الثلاثاء، إن عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر على جميع دول منطقة الساحل ، بما في ذلك نيجيريا.

وأوضحت قناة “تشالنز تليفيغن” النيحيرية، في تقرير ترجمته ليبيا 24، أن بخاري أصدر بيانا أكد فيه أن ليبيا غارقة في الفوضى بعد استشهاد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ولم تشهد ليبيا أي استقرار منذ وفاته، مضيفا أن المسلحين الذين فروا بأسلحتهم ينشرون الفوضى الآن في كل مكان . وأشار الرئيس النيجيري إلى أن ما يجرى في ليبيا يؤثر على منطقة الساحل بأكملها، من موريتانيا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى .

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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