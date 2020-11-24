“خاص” .. النائب عبد المطلب ثابت يكشف عن وصول 100 نائب إلى المغرب لعقد جلسة تشاورية وتوحيد المجلس

البيضاء 24 نوفمبر 2020 (وال)- كشف عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت، عن وصول ما يقارب عن 100 نائب إلى العاصمة المغربية الرباط.

وقال ثابت – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن النواب الـ 100 سيعقدون جلسة تشاورية من أجل توحيد مجلس النواب، ومناقشة حزمة من النقاط الهامة التي من ضمنها كيفية التي سيتم فيها عملية تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس.

وأضاف ثابت أنه سيتم أيضًا مناقشة خارطة الطريق، وأخر مستجدات الأزمة الليبية، داعيًا في الوقت ذاته الليبيين إلى التمسك بالحل السياسي كونه هو الحل الوحيد ونبذ العنف والفرقة وعدم الإنجرار وراء الفتن.

وحث ثابت الليبيين على التمسك بخيار الذهاب إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل، حتى يتمكنوا من المشاركة في حل أزمة بلادهم بانتخاب برلمان ورئيس للبلاد.

ونوه ثابت لدور المملكة المغربية ملكًا وشعبًا ومجلس نوابها والحكومة المغربية، المهم في حل الأزمة الليبية، ودعواتهم المتجددة والدائمة لمجلس النواب الليبي من أجل توحيده.

كما ثمّن ثابت الجهود المصرية المتواصلة والرامية إلى وصول إلى حل الأزمة الليبية، ودعمها المستمر لمجلس النواب الليبي من أجل جمع الفرقاء وتوحيد الصف والوصول إلى حل يُرضي الجميع. (وال- البيضاء) س س/ ر ت

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