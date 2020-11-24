سرقة ودمار.. شركة أمريكية تؤكد انهيار البنية التحتية للاتصالات في ليبيا بعد نكبة فبراير

كشفت شركة “جلوب نيوزوير” الأمريكية، أنه تم تدمير وسرقة جزء كبير من البنية التحتية للاتصالات في ليبيا في أعقاب نكبة فبراير 2011 بما في ذلك مواقع الأبراج المتنقلة في البلاد.

وقالت ” جلوب نيوزوير” في تقرير لها، إن جهود إعادة الإعمار في ليبيا مازالت متعثرة بسبب حالة الحرب والصراع و الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد بعد نكبة فبراير مع وجود إدارتين متعارضتين مقرهما طرابلس وطبرق.

وتابعت الشركة الأمريكية أنه لا يوجد اجتماع بشأن كيفية إعادة بناء البنية التحتية على نطاق وطني على الرغم من المحاولات العديدة للتوصل إلى حل سياسي، مؤكدة أن الأبراج المتنقلة هدفًا للمليشيات المسلحة، مضيفة أن المواطنيين يقومون بقطع كابلات الاتصالات عن طريق الخطأ أثناء مشاركتهم في أعمال البناء

وأشارت الشركة إلى أنه في أوائل سنة 2015 انتقلت شركة الاتصالات الحكومية إلى جانب العديد من الشركات الأخرى إلى مالطا، مضيفة أنه منذ ذلك فأن الإدارتان المتنافستان تتنازعان في المحاكم المالطية لتولي السيطرة على الشركة.

وأكدت الشركة أن الاقتصاد في ليبيا قد انهار إلى حد كبير في 2013 و 2014 بسبب الصراعات والحروب التى شهدتها البلاد بعد نكبة فبراير مما أدي لانخفاضات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي .

وأوضحت الشركة أنه تم تخصيص استثمارات في البنية التحتية للاتصالات بلغ مجموعها 10 مليارات دولار لمدة 15 عامًا حتى عام 2020، لافتة إلى أنه بسبب الحرب والصراعات في السنوات الأخيرة بعد نكبة فبراير من الصعب تحديد مقدار الذي تم تنفيذه على أرض الواقع.

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