جادو.. امتحانات على وقع المخاوف من كورونا

تتواصل في مختلف مدارس مدينة جادو بجبل نفوسة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2019/ 2020.

ويتقدم أكثر من 200 طالبة وطالب بهذه الامتحانات موزعين على ثلاث لجان في المدارس التي تتبع المنطقة التعليمية جادو، وتستمر الامتحانات لمدة أسبوعين بمعدل مادة واحدة يوميا ابتداء من يوم الأحد الماضي وحتى الثلاثاء، فيما سيخصص يوم الأربعاء لتعقيم اللجان.

تجرى امتحانات هذا العام وفق إجراءات احترازية وخطط موضوعة من قبل وزارة التعليم واللجنة العلمية الاستشارية للوقاية من جائحة كورونا.

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