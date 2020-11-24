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جادو.. امتحانات على وقع المخاوف من كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل في مختلف مدارس مدينة جادو بجبل نفوسة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2019/ 2020.

ويتقدم أكثر من 200 طالبة وطالب بهذه الامتحانات موزعين على ثلاث لجان في المدارس التي تتبع المنطقة التعليمية جادو، وتستمر الامتحانات لمدة أسبوعين بمعدل مادة واحدة يوميا ابتداء من يوم الأحد الماضي وحتى الثلاثاء، فيما سيخصص يوم الأربعاء لتعقيم اللجان.

تجرى امتحانات هذا العام وفق إجراءات احترازية وخطط موضوعة من قبل وزارة التعليم واللجنة العلمية الاستشارية للوقاية من جائحة كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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