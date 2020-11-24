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ورشة عمل حول التنمية المجتمعية بأوباري

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أقامت منظمة ACTED ورشة عمل حول تقديم مشروع EUTV لبلدية اوباري بشأن التنمية المكانية  بالتنسيق مع المجلس البلدي للمدينة.

 

واستهدفت  ورشة العمل مندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الشبابية وبعض الكوادر المتخصصة في مجال التنمية المجتمعية لوضع تصور لبلدية اوبارى كنموذج للتنمية الاقتصادية لنجاحها في تنفيذ  العديد من المشاريع فى جميع المجالات المهنية.

وتطرقت الورشة أيضا الى عرض تفصيلى عن مشروع EUTV  الذى يسعى إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني وتدريب الشباب وخلق فرص عمل للكوادر المؤهلة لإرساء قواعد التنمية المجتمعية التي تدفع بعجلة المجتمع إلى الأمام وتسهم فى تطوير المدن والقرى فى مختلف بلديات المنطقة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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