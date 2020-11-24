هذه مخرجات اجتماع أعضاء مجلس النواب بطنجة

بوابة إفريقيا الإخبارية – سنيا البرينصي |

24 November, 2020

انتهت منذ قليل من، اليوم الثلاثاء، الجلسة التشاورية المسائية لأعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية، وفق ما أكده النائب صالح افحيمة في تدوينة على صفحته الرسمية ب”فايسبوك”.

ووفق المصدر ذاته، تتلخص مخرجات الاجتماع في النقاط التالية: وزير خارجية المملكة المغربية يحضر جانبا من الجلسة المسائية. ︎ أكد الحاضرون أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري و القانوني لمجلس النواب. ︎ هنالك توافق كبير حول أهمية التئام مجلس النواب الموحد داخل البلاد و بالتحديد في مدينة غدامس كجلسة أولى يتم فيها التوافق على بقية الامور العالقة و تسويتها.

وتم تشكيل لجنة برلمانية لتقديم مقترح البيان الختامي الذي سيتم تقديمه للنواب لمناقشته. وتتكون هذه اللجنة من النواب الآتي ذكرهم، وعددهم 11: خليفة الدغاري والمبروك الخطابي والمهدي الاعور وسماعيل الشريف وصالح افحيمه وأبوبكر سعيد وادريس عمران وسلطنة المسماري وصلاح الصهبي و عبد السلام نصيه و سارة السويح.