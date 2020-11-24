بالصور.. اختتام ملتقى ليبيا الدولي الخامس للتنمية الصحية المستدامة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

اختتمت اليوم الثلاثاء 24 نزفمبر، فعاليات ملتقى ليبيا الدولي الخامس للتنمية الصحية المستدامة بمستشفى طرابلس الجامعي بمدينة طرابلس تحت شعار تداعيات أزمة كورونا “كوفيد_19” على الواقع الليبي صحيا واقتصاديا واجتماعيا.

وعلى هامش الملتقى أكد الدكتور بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض على ضرورة تضافر الجهود في مواجهة فيروس كورونا للقضاء عليه والحد من انتشاره لما له من آثار سلبية على كل المستويات المحلية والدولية.

وشدد النجار خلال افتتاح الملتقى يوم الأحد الماضي على الاستفادة من ورش العمل التي ستقام خلالها للخروج بتوصيات تساعد على القضاء والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.