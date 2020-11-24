دوريات أمنية لحفظ الأمن داخل العاصمة طرابلس وضواحيها (صور)

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

أكدت وزارة الداخلية الليبية على صفحتها الرسمية بموقع فايس بوك أن إدارة إنقاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت، اليوم الثلاثاء،بتكليف عدد من الدوريات الأمنية بحفظ الأمن داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

وأفادت أن تكليف هذه الدوريات جاء لمساندة الأجهزة الأمنية الأخرى لبسط الأمن والإستقرار ومنع حدوث أي تجاوزات أمنية والتصدي لها بكل حزم وقوة وتأدية الواجب الأمني على أكمل وجه خدمة للوطن والمواطن.