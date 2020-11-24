قرارات مهمة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الجامع

أقيم في بلدية البيضاء اجتماع مهم بخصوص المؤتمر الجامع المزمع إقامته، وخصص هذا الاجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الذي شاركت فيه البلديات الشرقية دون استثناء.

وتم في الاجتماع اعتماد الميثاق وخارطة الطريق، ووضعت آلية للتصويت على مرشحي البلديات لتولي المناصب السيادية المنصوص عليها في خارطة الطريق المراد اعتمادها بشكل نهائي في مؤتمر الوحدة الوطنية الجامع.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فتح الله بشير، لقناة “NEWS 218″، إن الاجتماع المقبل سيضم مندوبي المنطقة الغربية، ليتوّج العمل النهائي بإقامة المؤتمر الجامع يوم 24 ديسمبر المقبل في المنطقة الجنوبية بحضور جميع البلديات.

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