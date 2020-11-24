حملت اسم «الفريق ونيس بوخمادة».. «اللواء 106» ينفذ مناورة عسكرية ميدانية بالذخائر الحية

نفّذ اللواء 106 مُجحفل، التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مناورة عسكرية ميدانية موسعة بالذخائر الحية تحت اسم:” مناورة الشهيد الفريق ونيس بوخمادة” والتي نُفّذت من قبل نُخبٍ من أكفأ الفرق والجنود الذين قاموا بتنفيذ المناورة بكل دقة وحرفية، حسبما أفادت شعبة الإعلام الحربي.

وقالت الشعبة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المناورة شمِلت ضرباتٍ جوية من قبل الطيران الحربي إضافة لعملية إنزال جوي لفرق المشاه وتعاملهم بالذخائر الحية الدقيقة.

كما شاركت في هذه المناورة فرق من سرايا الهاون والهاوز والدبابات وسلاح الكورنيت الموجه الذين عملوا كلاً حسب موضعه والتعلميات المُناط بتنفيذها في هذه المناورة التي تمت بحضور آمر وضباط اللواء وعدد كبير من الشخصيات العسكرية و قيادات القوات المسلحة العربية الليبية، بحسب الشعبة.

وتمت هذه المناورة بحضور أبناء الشهيد الفريق ونيس بوخمادة وعدد من القيادات العسكرية.