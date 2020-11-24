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مزارعو خليج السدرة يستبشرون بموسم مطري جيد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستبشر المزارعون في بلدية خليج السدرة بموسم أمطار جيد يخدم الزراعة في المنطقة ويسهم في إخراج خيرات الأرض لتساهم في إعالة عديد الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة.

ويترقب المزارعون موسم هطول الأمطار خلال فصل الشتاء هذا العام بفارغ الصبر، وفي إحدى المزارع بمنطقة خليج السدرة يأتي الحاج أحمد علي ويتفقد مزرعته ويستعد لموسم وفير بالأمطار يساعد على إنتاج ما تجود به مزرعته.

وتعد كميات الأمطار الركيزة الأولى للمزارعين حيث يستعدون لحرث الأراضي واستصلاحها وزرعها لتكمل مياهها عملهم آملين أن تنبت الأرض زرعا يرفع عنهم كاهل غلاء أسعار الأعلاف.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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