مزارعو خليج السدرة يستبشرون بموسم مطري جيد

يستبشر المزارعون في بلدية خليج السدرة بموسم أمطار جيد يخدم الزراعة في المنطقة ويسهم في إخراج خيرات الأرض لتساهم في إعالة عديد الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة.

ويترقب المزارعون موسم هطول الأمطار خلال فصل الشتاء هذا العام بفارغ الصبر، وفي إحدى المزارع بمنطقة خليج السدرة يأتي الحاج أحمد علي ويتفقد مزرعته ويستعد لموسم وفير بالأمطار يساعد على إنتاج ما تجود به مزرعته.

وتعد كميات الأمطار الركيزة الأولى للمزارعين حيث يستعدون لحرث الأراضي واستصلاحها وزرعها لتكمل مياهها عملهم آملين أن تنبت الأرض زرعا يرفع عنهم كاهل غلاء أسعار الأعلاف.

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