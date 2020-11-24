عاجل// بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: الفريق التابع لعملية “إيريني” تصرف بأعلى درجات المهنيّة ولم يتم تسجيل أي حادث أثناء تفتيش السفينة التركية

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الثلاثاء، أن الفريق التابع لعملية إيريني الذي صعد الى السفينة التركية المتجه إلى ليبيا تصرف بأعلى درجات المهنيّة ولم يتم تسجيل أي حادث طوال قيامهم بالعمل.

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