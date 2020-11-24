بوريطة: نتائج اجتماع طنجة محورية في أي عملية انتقالية في ليبيا

قال وزير الخارجية، المغربي ناصر بوريطة، إن انعقاد اجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي الموحد في طنجة «يتجاوز النصاب القانوني»، مؤكدا أن المجلس «دوره محوري في أي عملية سياسية انتقالية».

واعتبر بوريطة لدى افتتاح اللقاء التشاوري بين نواب البرلمان الليبي في مدينة طنجة المغربية، مساء الثلاثاء، أن اجتماع 110 نائب ليبي «يشكل سابقة نوعية وطفرة إيجابية لتوحيد مجلس النواب».

وبخصوص أهداف لقاء طنجة، أوضح الوزير المغربي أن مجلس النواب يتولى التشريعيات في المرحلة الانتقالية، وهو جسم محوري في أي عملية سياسية لذلك فإن «الرباط والليبيين سوف يعملون على إنهاء الانقسام والتوصل لتسوية نهائية للأزمة»، معبرا عن أمله في «توصل الاجتماع التشاوري إلى نتائج ومخرجات بناءة لتوحيد مجلس النواب».

ولفت بوريطة إلى ترقب الليبيين والمجتمع الدولي ما ستؤول إليه مشاورات أعضاء مجلس النواب الليبي.

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وجدد ممثل الدبلوماسية المغربية التحذير من التدخلات الأجنبية التي زادت تعميق الأزمة الليبية وتوسيع الهوة بين أطرافها، مستطردا بقوله «لقد أخذنا العبرة من جعل ليبيا مجالا للأجندات الخارجية».

وقبل الجلسة الأولى المغلقة لتوحيد مجلس النواب في مدينة طنجة صرح النائب عن مصراتة محمد الرعيض أنهم يعملون على «التوافق على جدول أعمال قبل الرجوع إلى ليبيا وعقد جلسة يتم فيها تغيير رئاسة مجلس النواب وتوحيد مجلس النواب وإخراج ليبيا من الأزمة».

بدورها وصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاجتماع الموسع في طنجة المغربية بـ«المشجع». وقالت البعثة في بيان لها «إن اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحب بها».

وأشارت البعثة الأممية إلى أنها طالما ساندت وحدة مجلس النواب الليبي، آملة أن يفي «المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء الإنتخابات».

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