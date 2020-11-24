“عقيلة صالح”: سيكون لكل إقليم في ليبيا ممثله بالمجلس الرئاسي

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أهمية العلاقات الروسية الليبية، مشددا على أن مصالح روسيا محفوظة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، اليوم الثلاثاء، وذلك بدعوة من السلطات الروسية.

ولفت “عقيلة” إلى أن روسيا تلعب دورا مهما في حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه سيكون لكل إقليم في ليبيا ممثله في المجلس الرئاسي، مؤكدا للجانب الروسي أن هناك بعض الدول التي تسعى لعدم خروج ليبيا من أزمتها.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مواصلة بلاده لدعم العملية السياسية في ليبيا، لإنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار للشعب الليبي.

وكان قد وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، بناء على دعوةٍ من السلطات الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن صالح استهل زيارته بلقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودور المجتمع الدولي والسلطات الروسية في إنهاء الأزمة في ليبيا.