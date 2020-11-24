شباب درج يُظهِرون وطنيتهم.. ويعيدون الحياة للمستشفى القروي

ضرب شباب منطقة درج وشبيبة الهلال الأحمر مكتب تقطة، مثالا حيّا في الوطنية، من خلال صيانة مستشفى درج القروي المنشأ حديثا، بمجهوداتهم الذاتية.

وجاءت هذه الصيانة بعد حريق بسيط بسبب ماس كهربائي بأحد الأضواء، وتعرض قسم الطوارئ والاستقبال لبعض الأضرار، ولحسن الحظ لم يصل الحريق إلى قسم الولادة وقسم العلاج الطبيعي والصيدلية.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بتدخل رجال هيئة السلامة الوطنية وشباب القرية، لتبدأ بعدها مهمة صيانة الأضرار، وبالفعل تكاتفت جهود شباب المنطقة المتطوعين وشبيبة الهلال الأحمر وتمت الصيانة اللازمة بزمن قياسي ليعود المستشفى للعمل كالسابق.

وأقامت إدارة المستشفى احتفالية لشكر كل من ساهم في العمل التطوعي، وتم تكريم الداعمين والمتطوعين على ما بذلوه من جهود لإعادة عجلة المستشفى للدوران كالسابق.

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