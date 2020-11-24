وسط غضب تركي .. المفوضية الأوروبية: “إيريني” كان لديها أسباب معقولة للإشتباه في السفينة المتجه إلى ليبيا

كشفت المفوضية الاوروبية، الثلاثاء، عن تفاصيل تفتيش عملية “ايريني” للسفينة التركية المتجه إلى ليبيا، يوم الأحد الماضي، بمياه شرق المتوسط .

وأوضحت دائرة العمل الخارجي التابعة للمفوضية الاوروبية، أن وحدة تابعة لعملية “ايريني” البحرية قامت بتفتيش سفينة شحن تركية بمياه شرق المتوسط، مؤكدة أن عملية اعتراض السفينة أملته أسباب معقولة للاشتباه في أنها ربما كانت تتصرف بشكل ينتهك الحظر الأممي المفروض على وصول الأسلحة إلى ليبيا.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت أنها استدعت سفيري الاتحاد الأوربي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني في أنقرة، وسلمتهم مذكرة احتجاج على تفتيش السفينة التركية.

وأشارت دائرة العمل الخارجي الاوروبية، في مذكرة دفاع عن العملية، إلى أنه قبل 4 ساعات من عملية التفتيش، واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2292 (الصادر في عام 2016)، حاولت الحصول على موافقة دولة العلم (تركيا) من خلال إرسال إشعار إلى وزارة الخارجية التركية تماشياً مع الممارسة البحرية الدولية، ووافقت لاحقا على تمديد هذا الإشعار ساعة إضافية بناءً على طلب السفارة التركية في روما، حيث يقع المقر الرئيسي لعملية إيريني .

وأضافت المذكرة أن عملية ايريني لم تتلق ردا من السلطات التركية خلال الفترة الزمنية المحددة، بعدها صعد أفرادها إلى السفينة لتفتيشها وفقًا للإجراءات المتفق عليها دوليًا، وأكدت على أن فريق عملية إيريني تصرف بأعلى درجات الاحتراف ولم يتم تسجيل أي خروقات طوال عملية التفتيش.

وتابعت دائرة العمل الخارجي أن عملية التفتيش تم تعليقها في وقت لاحق، عندما تلقت اخطارا متأخرا من تركيا برفضها منح الإذن بتفتيش السفينة، مبينة أنه حتى ذلك الوقت، لم يتم العثور على أي دليل بوجود مواد غير مشروعة على متن سفينة الشحن التركية، والتي تم السماح لها بمواصلة رحلتها.

ولفتت المذكرة إلى أنه تم تفويض عملية إيريني من قبل الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تنفيذ حظر وصول الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي برقم 2292 (الصادر في عام 2016) ورقم 2526 (لعام 2020)، مبينة أن هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تركيا، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2292 (لعام 2016 ) يحض جميع دول العلم على التعاون مع عمليات التفتيش.

واختتمت دائرة العمل الخارجي الاوروبية، مذكرتها، بأن عملية إيريني هي مساهمة ملموسة في إطار الجهود الدولية للمساعدة في إنهاء الصراع بليبيا، مضيفة أنها أظهرت قدرتها على مراقبة انتهاكات حظر الأسلحة من طرفي النزاع ، فضلا عن أنها تقدم تقاريرها بهذا الخصوص إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

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