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مستشفى أم الرزم على خطى التطوير وفتح عيادات إضافية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسعى إدارة مستشفى أم الرزم العام، 48 كلم شرق مدينة درنة، إلى تطوير خدماتها الصحية المقدمة إلى مواطني البلدية، وزيادة قدرتها الاستيعابية وفتح عدد من عيادات إضافية لاستيعاب أكبر عدد من المرضى.

وتبذل إدارة المستشفى جهودها لتطوير العيادات الخارجية وكذلك الأقسام الداخلية ولزيادة عدد الأسرّة وفتح عيادات إضافية لاستيعاب أكبر عدد من المرضى وتقليل قوائم الانتظار على مواعيد العيادات الخارجية.

ويغطي المستشفى بخدماته بلدية أم الرزم وما جاورها، في تخصصات الجراحة العامة، ومعامل التحاليل وأقسام العمليات والعناية المركزة والباطنة والعظام والولادة الطبيعية وأمراض النساء والولادة القيصرية والعيون والعظام والحضانة، إضافة إلى خدمات غسيل الكلى، كما تم افتتاح غرفة خاصة لمصابي فيروس كورونا من مرضى الكلى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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