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 مصادر تؤكد لـ218: المتهمين بسرقة الألماس يحملون الجنسية الليبية

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الشرطة الدولية “الأنتربول”، تفاصيل الشقيقين التوأمين، المتورطين في سرقة مقتنيات باهضة الثمن، من متحف جرين فاولت في قصر دريسدن الباروكي.

وأكدت مصادر خاصة لـ218، أن الأخوين المتورطان في سرقة مقتنيات ثمينة وباهضة الثمن، يحملون الجنسية الليبية.

وأوضحت الأنتربول، أنها تلقّت من السلطات الألمانية، إخطارات حمراء للأخوين “محمد وعبدالماجد رمّو”، وبيّنت أن التحريات الأمنية تعتقد أنهما جزء من شبكة عائلية إجرامية.

وأشارت الشرطة الدولية، إلى أن الأخوين، يبلغون من العمر 21 عاما، وقد نفّذوا عملية السرقة، وحرق متعمد، للحادثة التي تعود للخامس والعشرين من شهر نوفمبر العام الماضي، وأن ما تمت سرقته أكثر من 12 قطعة مرصعة بالألماس، تعود للقرن الثامن عشر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذا كذب التوانسة اليهود واللبنانيين على الليبيين – وخاصة المهاجرين –
    آكدت الاخبار ان الليبيين المهاجرين في ألمانيا لا يستطيعون الحصول على مساعدات او محامي لمساعدتهم -من السفارة الليبية في ألمانيا – وأنهم مهاجرين في ألمانيا منذ 2012 للدراسة – وان يتحصلوا على طريق للعودة لاهليهم منذ حوالي تسع سنوات ..!!!!
    وخاصة بعد تعليق الطيران بين الدول الأوروبية – والدولة الليبية –
    وان معظم المهاجرين سمعوا اخبار بوفاة بعض أفراد أقاربهم في القباءل الليبية وبسبب تعليق الطيران لم يستطيعوا العودة لإتمام الاعراف الليبية من تقديم التعازي ومواساة الأهل وما يترتب من إجراءات اخرى توجب الحضور لليبيا .
    وهذا التقصير من الملحق الثقافي والسفارة الليبية وعدم أخذ أعمالهم على نحو من الجدية بخصوص الليبيين المهاجري فالخارج – واهمال اعمال السفارات لهذه الأمور التي تخص الدولة –
    وابلغ احد المواطنين ان السفارة الليبية يؤكد بها أشخاص يعملون هناك وهم غير ليبيين – وهذا يسقط ادارة السفارة – ومن المهم ارسال وقد من المحامين السفارات الليبية ومعرفة ما يجري من تجاوزات وعدم إتمام ملفات المهاجرين للعودة لديارهم وأهليهم ومراعاة العرف الاجتماعي والرابط الوطني – حتى انهم منعوا من الاتصال بأهليهم – وتسهيل عودتهم لديارهم – دون اي تدخلات من اي جهة اخرى فقط تحاول عرقلة الاصلاح الاداري – وما يتعلق بشءون المغتربين الليبيين .

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