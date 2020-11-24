مشيدا بجهود “عقيلة صالح”.. وزير الخارجية الروسي: أحدثت كثيرا من الأشياء الإيجابية في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه كلما تمت التسوية في وقت مبكر للأزمة الليبية كلما ساهم ذلك في الإسراع باستئناف جميع مجالات التعاون بين ليبيا وروسيا، مشيدا بالتزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، قال “لافروف” خلال كلمته الافتتاحية عبر لقائه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الذي وصل العاصمة الروسية، مساء اليوم الثلاثاء: “نجتمع اليوم في جو أكثر هدوءً من المرة السابقة”، مشيدا بجهوده التي أدت إلى إحداث الكثير من الأشياء الإيجابية في ليبيا وحولها.

وأوضح “لافروف” أنه “تم الالتزام بوقف إطلاق النار لفترة طويلة”، مشيرا إلى أن لقاء المستشار عقيلة صالح مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في أغسطس من هذا العام لعب دورًا مهمًا في إعادة بدء العملية السياسية”.

وأضاف “لافروف” أن لقاء “السراج” و”عقيلة” في أغسطس الماضي “يستمر ويكتسب الزخم على الرغم من أنه لا يخلو من المشاكل”، مبديا إعجابه بالتزام المستشار عقيلة صالح “بضمان أن تشمل التسوية جميع القوى السياسية الرئيسية، جميع مناطق ليبيا”.

وتابع “لافروف”: “هذا هو نهجنا منذ سنوات عديدة نتواصل بنشاط مع جميع ممثلي القوى السياسية الليبية وسنساعد في تنفيذ مبادراتكم وبلدنا لديها أيضا مصلحة عملية في استقرار ليبيا”.

وذكر “لافروف” خلال حديثه للمستشار عقيلة صالح أنه “كلما تمت التسوية في وقت مبكر وبدأت الحياة الطبيعية بعد انتهاء الصراع في وطنك، كلما أسرعنا في استئناف جميع مجالات التعاون الثنائي: الطاقة، والبنية التحتية للنقل، وبشكل عام، المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن تنفيذها لصالح شعوبنا”.

وأكد “لافروف” اهتمام موسكو باستئناف الاتصالات الأخرى، بما في ذلك البرلمانية المتبادلة بين الليبيين، مشيرا إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب الليبي جاءت بناء على دعوة من مجلس الدوما في الاتحاد الروسي.

واختتم “لافروف” حديثه إلى رئيس مجلس النواب الليبي بالقول: «أعلم أنه سيكون لديك اجتماعات مع قيادتها آمل أن تكون زيارتك مفيدة من جميع النواحي سنبذل قصارى جهدنا للمساهمة في هذا».

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أهمية العلاقات الروسية الليبية، مشددا على أن مصالح روسيا محفوظة في ليبيا.

ولفت “عقيلة” إلى أن روسيا تلعب دورا مهما في حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه سيكون لكل إقليم في ليبيا ممثله في المجلس الرئاسي، مؤكدا للجانب الروسي أن هناك بعض الدول التي تسعى لعدم خروج ليبيا من أزمتها.

وكان قد وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، بناء على دعوةٍ من السلطات الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن صالح استهل زيارته بلقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودور المجتمع الدولي والسلطات الروسية في إنهاء الأزمة في ليبيا.