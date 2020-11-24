تسجيل 5 حالات اشتباه بفيروس كورونا وشفاء 4 في البيضاء

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة – إدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل 5 حالات اشتباه بفيروس كورونا وتماثل 4 حالات للشفاء، أمس الثلاثاء.

وبحسب منشور لمركز الرصد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، فإن عدد المترددين على المركز بلغ 54 شخصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح مركز الرصد أن عدد المترددين من داخل مدينة البيضاء بلغ 41 حالة ما بين مخالطين لحالات إيجابية بكورونا ومسافرين و زائرين للكشف الطبي، مشيرا إلى أن عدد المترددين على المركز من خارج مدينة البيضاء بلغ 13 حالة.

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (258).

واستلم المركز عدد (3708) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1300) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (145) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (305) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (88) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (80) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (30) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (197) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (138) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3001) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (707) عينة موجبة لفيروس كورونا (559 جديدة + 148 مخالطة)”.