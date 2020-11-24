اختتام ملتقى ليبيا الدولي للتنمية الصحية المستدامة

اختتمت اليوم فاعليات ملتقى ليبيا الدولي للتنمية الصحية المستدامة في دورته الخامسة والذي استمر لمدة ثلاثة ايام متتالية بمركز طرابلس الجامعي تحت شعار تداعيات ازمة كورونا .

خلال فعاليات الملتقى قدمت الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصحي عددا من الاوراق العلمية بواقع اربع محاضرات علمية يوميآ من قبل متخصصين في هذا الجانب تركزت على كيفية مواجهة كوفيد ١٩ والعوامل المساعدة على انتشاره وكيفية الحد منه وتاثيراته على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام ودور المتخصصين في الصحة .

و في الختام تم توزيع شهائد شكر وتقدير من قبل اللجنة التحضيرية بالملتقى على الجهات المشاركة في انجاح هذا البرنامج العلمي.