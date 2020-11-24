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“بلدي غات” يبحث آليات حل مشكلات المرافق والخدمات   

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شهد ديوان المجلس البلدي غات، اجتماعا ضم عضو المجلس قدري أحمد السنوسي، ومدراء لكل من مراقب المرافق، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة خدمات النظافة.

وبحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات على موقع “فيسبوك”، ناقش الاجتماع بعض الاختناقات أهمها مشكلة المياه، وتكدس القمامة، إضافة إلى بعض المشاكل العالقة في المشروعات الأساسية مثل المياه و الإنارة العامة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع آليات عمل مشتركة لحلحلت جميع المشاكل لتحسين وضع الخدمات بالبلدية.

 

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المجلس البلدي المرافق غات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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