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خلال لقاء في موسكو: صالح ولافروف يبحثان التطورات في ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الكثير من الأشياء الإيجابية حدثت في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، أهمها الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف الوزير الروسي خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساء الثلاثاء في موسكو بناء على دعوة تلقاها الأخير من مجلس الدوما، أن العملية السياسية في ليبيا تتطور بشكل متسارع، رغم بعض المشاكل وهي تكتسب الزخم تدريجيا.

وأشار لافروف إلى أن رؤية بلاده لا تختلف عن رؤية صالح للحل بأن “تشمل التسوية كافة القوى السياسية الرئيسية وكافة أقاليم ليبيا، مؤكدا تواصل موسكو مع جميع ممثلي القوى السياسية الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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