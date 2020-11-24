المفوضية الاوروبية توضح تفاصيل تفتيش عملية ايريني للسفينة التركية

دافعت دائرة العمل الخارجي التابعة للمفوضية الاوروبية عن عملية تفتيش سفينة شحن تركية أجرتها وحدة تابعة لعملية (إيريني) البحرية يوم الاحد الماضي بمياه شرق المتوسط، مؤكدة أن عملية اعتراض السفينة أملته «أسباب وجيهة للاشتباه في أنها ربما كانت تتصرف بشكل ينتهك الحظر» الاممي المفروض على وصول الأسلحة إلى ليبيا.

واشارت دائرة العمل الخارجي الاوروبية في مذكرة، نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) إلى أنه قبل 4 ساعات من عملية التفتيش، واستنادا إلى قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2292 (الصادر في عام 2016)، بذلت عملية إيريني «جهود حسن نية للحصول على موافقة دولة العلم (تركيا) من خلال إرسال اشعار الى وزارة الخارجية التركية تماشياً مع الممارسة البحرية الدولية، ووافقت لاحقا على تمديد هذا الإشعار ساعة إضافية بناءً على طلب السفارة التركية في روما، حيث يقع المقر الرئيسي لعملية إيريني».

ويوم الإثنين قالت وزارة الدفاع الألمانية إن جنودا من الفرقاطة هامبورج صعدوا على متن السفينة التركية روزالين-إيه خلال الليل، لكنهم اضطروا للتخلي عن مهام التفتيش والانسحاب بعد احتجاج تركيا لبعثة الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز». وأعلنت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت أنها استدعت سفيري الاتحاد الأوربي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني في أنقرة، وسلمتهم مذكرة احتجاج على تفتيش السفينة التركية.

«إيرني لم تتلق ردا من السلطات التركية

ونوهت المذكرة الأوروبية بأن عملية ايريني «لم تتلق ردا من السلطات التركية» خلال الفترة الزمنية المحددة، بعدها صعد أفرادها الى السفينة لتفتيشها «وفقًا للإجراءات المتفق عليها دوليًا بما في ذلك إجراءات المتبعة لدى حلف شمال الاطلسي». وأكدت أن فريق عملية ايريني تصرف «بأعلى درجات الاحتراف ولم يسجل أي حادث» طوال عملية التفتيش.

واشارت دائرة العمل الخارجي الى ان عملية التفتيش تم تعليقها في وقت لاحق، عندما تلقت اخطارا متأخرا من تركيا برفضها منح الإذن بتفتيش السفينة. وأضافت حتى ذلك الوقت، «لم يتم العثور على أي دليل بوجود مواد غير مشروعة على متن سفينة الشحن التركية»، والتي تم السماح لها بمواصلة رحلتها.

تفويض العملية الأوروبية بقرارات دولية

واشارت المذكرة الى أنه تم تفويض عملية إيريني من قبل الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تنفيذ حظر وصول الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي برقم 2292 (الصادر في عام 2016) ورقم 2526 (لعام 2020). ونوهت بأن هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك جمهورية تركيا، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2292 (لعام 2016 ) يحض جميع دول العلم على التعاون مع عمليات التفتيش.

وقالت دائرة العمل الخارجي الاوروبية ان عملية إيريني هي «مساهمة ملموسة» في اطار الجهود الدولية للمساعدة في إنهاء الصراع في ليبيا.، والتي أظهرت قدرتها على «مراقبة انتهاكات حظر الأسلحة» من طرفي النزاع في ليبيا، وتقدم تقاريرها بهذا الخصوص إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

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