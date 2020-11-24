السلاك: التئام مجلس النواب مسألة حيوية وهناك بعض الراديكاليين منزعجون من توحيده

كشف محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، أمس الثلاثاء، عن وجود بوادر لحدوث توافق بين أعضاء مجلس النواب خلال المباحثات المنعقدة في مدينة طنجة المغربية لحل بعض الإشكاليات العالقة.

وأوضح السلاك، في تصريح صحفي، أن التئام مجلس النواب مسألة حيوية ومهمة من أجل إنجاح التسوية السياسية الشاملة، مضيفا أن لمجلس النواب دور مهم في المرحلة المقبلة من حيث منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وكذلك الاضطلاع بدوره فيما يتعلق بالمسار الدستوري وقانون الانتخابات.

وأشار السلاك إلى أن هناك بعض الراديكاليين المنزعجين من توحيد البرلمان من جديد، إلا أن الغالبية العظمى من النواب يرغبون في توحيد مجلس النواب ولاسيما تحت ضغوطات البعثة الأممية التي أعلنت أن لجنة الـ 75 المنعقدة في تونس قد يكون لها صلاحيات مشابهة لصلاحيات البرلمان، الأمر الذي يمثل عامل ضغط على أعضاء البرلمان ليقوموا بدورهم في المرحلة الانتقالية.

وتوقع السلاك أن تحتضن مدينة غدامس جنوب غربي ليبيا اللقاء المقبل للبرلمانيين.

وتأتي هذه المباحثات بدعوة من رئيس البرلمان المغربي حبيب المالكي في محاولة لرأب الصدع الحاصل في البرلمان وتذليل المصاعب أمام مسار الحل السياسي، وهذه ليست المرة الأولى التي تبذل فيها المملكة الغربية جهوداً واضحة للإسهام في حل الأزمة الليبية.

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