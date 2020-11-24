مصراتة تسجل حالتي وفاة و63 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن مختبر مصراتة المرجعي استلم 393 عينة مشتبه في إصابتها بكورونا، مبينا أن نتائج العينات أثبتت إصابة 63 حالة، مشيرة إلى تماثل 133 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1441 . وأضافت اللجنة أن إجمالي الإصابات في البلدية وصل إلى 7053 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء كورونا 226 .

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