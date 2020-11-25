الجزوي: لقاء طنجة سيضع اللمسات الأخيرة بشأن التئام مجلس النواب

قال سعد محمد الجزوي عضو مجلس النواب، أمس الثلاثاء، إنه من المنتظر أن يضع لقاء طنجة اللمسات الأخيرة بشأن التئام مجلس النواب للاضطلاع بمهامه، والقيام بواجباته في هذه المرحلة، خاصة وأن الإرادة الليبية أصبحت رهينة للخارج ولا يستطيع أحد أن يقوم بدور مثلما يستطيع أن يقوم به الأعضاء المنتخبون.

و شدد الجزوي، في تصريح صحفي، على ضرورة انتخاب رئاسة مجلس النواب، وتحديد مكان انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، إضافة إلى تحديد أولويات المجلس في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن لقاء طنجة ليس بداية، بل هو إحدى الحلقات المتوجة لجهد متصل للجنة التواصل المنعقدة بين النواب الموجودين في الشرق، والنواب الموجودين في الغرب.

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