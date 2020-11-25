«شمام»: حاجز الخوف في ليبيا يكاد يقع.. وتنامي الوعي الشعبي تجاه التوجهات الاستبدادية

قال عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” سابقا محمود شمام، إن ليبيا تتطلع للسلام والعدالة، بعد تنامي وعي شعبي تجاه التوجهات الاستبدادية والسلطوية وتنامي الدعوات لفضح ومقاومة الفساد والاستغلال، على حد قوله.

وزعم محمود شمام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هناك حالة من الإصرار على حقوق عامة الناس الذي عاث قيها المرموقين إفسادا، وحاجز الخوف الذي فرضه القمع الأمني يكاد يقع.

وكان محمود شمام، قد زعم في وقت سابق، أن التسوية السياسية تسير في الطريق الصحيح رغم بعض التعثر نتيجة عرقلة المستفيدين من بقاء الوضع على ما هو عليه.

وادعى “شمام” قائلا:” ندعو اجتماع المغرب إلى توحيد المؤسسة البرلمانية رغم ما أصابها من اهتراء حتى تستطيع إيصالنا إلى انتخابات نزيهة، وتشكيل حكومة خدمات من خبراء وطنين”.

وتابع:” ندعو ملتقى الحوار الوطني إلى تشكيل جسم تنفيذي تنتهي مهمته نهاية العام المقبل وإلا يقع في فخ التمديد الذي تسبب في حروب سابقة”، على حد تعبيره.

وأضاف:” الخطر الداهم على إعادة بناء الدولة يكمن في السلاح والتسلح وفِي الفساد المالي في مختلف المؤسسات وتأثيرهم البالغ على نزاهة الانتخابات.”