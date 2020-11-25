الدغاري: اجتماعات طنجة ستنهي حالة الانقسام التي تعصف بمجلس النواب

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أمس الثلاثاء، إن وجود أعضاء بمجلس النواب في طنجة يروم بالدرجة الأولى وضع نهاية لحالة الانقسام التي تعصف بالمجلس.

وأوضح الدغاري، في تصريحات صحفية، أنه بدلا من وجود كتلة في طرابلس، وأخرى في طبرق، وأخرى مستقلة، فليبيا بحاجة إلى لمّ مجلس النواب بالكامل حتى يكون قادرًا على عقد جلسات للنظر في التعديلات الدستورية، التي تتطلّب غالبية موصوفة، وهي غالبية لا يمكن الحصول عليها إلا بعد التئام المجلس.

ووصف الدغاري لقاء طنجة واللقاءات السابقة التي جرت في الصخيرات وبوزنيقة وبحضور خالد المشري رئيس مايسمى مجلس الدولة ، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى الرباط بأنها لقاءات إيجابية .

وأشار إلى أن المغرب دولة لا توجد لديها مصالح سياسية في ليبيا ولا هي دولة جوار؛ بيد أن جميع النواب اعتبروا أن المغرب يقف موقف الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة الليبية.

وأضاف أن الهدف من لقاء طنجة هو المحافظة على المسار الديمقراطي باعتبار أن مجلس نواب منتخبًا، ولا يقبل بغير المسار الديمقراطي، كما لا يقبل بغير الدولة المدنية بديلًا، مشيرا إلى المجلس يسعى للحصول على قاعدة دستورية متوافق عليها، يتم على أساسها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تفضي إلى دولة مدنية دائمة وتخرج ليبيا من مرحلة الصراع على السلطة، وحالة الانقسام في المؤسّسات، سواء كانت مؤسسات سيادية أو تنفيذية، أو عسكرية أو أمنية .

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