لافروف : الحل في ليبيا يجب أن يشمل كافة القوى السياسية

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي يزور موسكو بدعوة من مجلس الدوما الروسي.

وقال لافروف خلال اللقاء إن ليبيا تعيش أجواء أكثر هدوءا في ظل صمود وقف إطلاق النار لفترة طويلة ، مشيرا إلى أن لقاء صالح مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في أغسطس الماضي لعب دورا هاما في إعادة إطلاق العملية السياسية، مضيفا أن هذه العملية “لا تزال مستمرة وتتطور بوتائر أسرع.

و شدد لافروف على ضرورة أن تشمل التسوية كافة القوى السياسية الرئيسية وكافة إقاليم ليبيا، مؤكدا أن موسكو على اتصال بجميع القوى السياسية الليبية منذ سنوات.

وأكد لافروف اهتمام الجانب الروسي بعودة ليبيا إلى الحياة الطبيعية، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يسمح باستئناف التعاون في شتى المجالات، بما فيها الطاقة والنقل والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بشكل عام.

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