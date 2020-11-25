“اللجنة العليا لإدارة الأزمة بمصراتة”: حالتي وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للجنة العليا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، فإن مختبر مصراتة المرجعي استلم 393 عينة مشتبه في إصابتها بكورونا، مبينا أن نتائج العينات أثبتت إصابة 63 حالة، مشيرة إلى تماثل 133 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1441 .

وأضافت اللجنة أن إجمالي الإصابات في البلدية وصل إلى 7053 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء كورونا 226 .

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (258).

واستلم المركز عدد (3708) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1300) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (145) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (305) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (88) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (80) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (30) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (197) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (138) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3001) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (707) عينة موجبة لفيروس كورونا (559 جديدة + 148 مخالطة)”.