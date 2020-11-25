افحيمة يعلن من طنجة تشكيل لجنة لصياغة مقترح البيان الختامي

أعلن عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، عن تشكيل لجنة من أعضاء المجلس المجتمعين في طنجة لصياغة البيان الختامي للقاء.

و أوضح افحيمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” الثلاثاء أن الحاضرين أكدوا أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري والقانوني لمجلس النواب ، مشيرا إلى وجود توافق كبيرا حول أهمية التئام مجلس النواب الموحد داخل البلاد وبالتحديد في مدينة غدامس كجلسة أولى، يتم فيها التوافق على بقية الأمور العالقة وتسويتها.

و اضاف افحيمة أنه تم تشكيل لجنة برلمانية لتقديم مقترح البيان الختامي الذي سيتم تقديمه للنواب لمناقشته، مبينا أن هذه اللجنة تتكون من 11 نائبا هم خليفة الدغاري، المبروك الخطابي، المهدي الأعور، إسماعيل الشريف، صالح افحيمة، أبوبكر سعيد، إدريس عمران، سلطنة المسماري، صلاح الصهبي، عبدالسلام نصية، سارة السويح.

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