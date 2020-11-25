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بلدية حي الأندلس تجتمع مع ممثلة الجمعية الليبية لرعاية الحيوان

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد عميد بلدية حي الأندلس، محمد الفطيسي وعضو المجلس سمير شقوارة، اجتماعا، مع الجمعية الليبية لرعاية الحيوان والتي تمثلها رائفة أبو تركية ويرافقها عضوات الجمعية سمر شعبان وفوزية احمد.

وعبّرن المشاركات في الاجتماع، عن قلقهنّ لموضوع “الكلاب السائبة” ومخطط من جهات حكومية لحملة قتل الكلاب عن طريق وضع السم والذي رفض من قبل البلدية سابقا.

وأوضحت ممثل الجمعية الليبية لرعاية الحيوان، عن حلول أخرى للتعامل مع الكلاب السائبة تضمن عدم تكاثر الكلاب.

وأشارت السيدة رائفة أبو تركية، أن الجمعية مقرها في حي الأندلس لديهن مطبخ وماؤى للكلاب وينظمن عمل يومي لأطعام الكلاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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